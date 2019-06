Auf dem Forggensee fahren wieder Dampfer

Das war ein trister Anblick im letzten Sommer: grau-brauner Seegrund statt blauer Fluten. Der Forggensee konnte in der vergangenen Saison nicht richtig aufgestaut werden, weil der Staudamm repariert werden musste. Die Folge: An keinem einzigen Tag waren die Schiffe im Jahr 2018 unterwegs - ein herber finanzieller Verlust für die Städtische Forggenseeschifffahrt. Insgesamt 800.000 Euro Minus waren es.

Regenfälle im Mai hatten ihr Gutes

Jetzt aber geht es wieder los. Die Sanierung des Staudamms hat gut ein Jahr gedauert – Anfang April wurden die letzten Lamellen einer Betonwand im Damm gesetzt. Die Staumauer ist wieder dicht. Und inzwischen ist so viel Wasser im See, dass die Schiffe ablegen können. Die Regenfälle der letzten Zeit haben dazu beigetragen.

Damm-Sanierung ein Millionen-Projekt

Bei den Reparaturarbeiten war eine Spezialfräse eingesetzt worden. Bis zu 70 Meter tief war sie in den Fels unter dem Damm eingedrungen. So konnte das sanierungsbedürftige Bauwerk in den zurückliegenden Monaten abgedichtet werden. Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat 30 Millionen Euro in die Sanierung investiert.