Auf Balkon "versteckt": Starnberger Deko-Eistüte wieder da

Die knapp zwei Meter große und gut 25 Kilogramm schwere Eistüte aus Glasfaser war in der Nacht auf den 23. August vor einer Eisdiele in der Wittelsbacherstraße in Starnberg gestohlen worden. Besitzer Franco Martini erstattete Anzeige; die Skulptur ist rund 1.000 Euro wert. Die Starnberger Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.

In Starnberg rein in die S-Bahn, in Feldafing raus

Es gingen mehrere Hinweise ein, die sich dahingehend glichen, dass zwei junge Frauen zur fraglichen Zeit gesehen worden waren, als sie eine Eistüte zum S-Bahnhof Starnberg See schleppten. Am S-Bahnhof Feldafing luden sie die Tüte aus dem Zug aus. Ein Zeuge konnte sich sogar daran erinnern, dass er eine Eistüte später auf dem Balkon eines Hauses in Feldafing gesehen hatte.

Bei Hausdurchsuchung findet Polizei die Eistüte

Im Zuge der Ermittlungen kristallisierte sich eine 18-Jährige Feldafingerin als Tatverdächtige heraus. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten die Eistüte. Schnell kam die Polizei der zweiten mutmaßlichen Diebin auf die Spur: Es handelt sich um eine 17-jährige Schülerin aus Pöcking. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Eiskonditor Martini durfte vor Kurzem seine Eistüte bei der Starnberger Polizei abholen.