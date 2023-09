Auf Augsburgs Straßen wird wieder Klavier gespielt

Egal ob es die große Bach-Sonate sein soll oder doch eher der Flohwalzer – wer in Augsburg in den nächsten Wochen spontan Lust hat, zu musizieren, kann sich wieder an eines der Straßenklaviere der Aktion "Play Me, I’m Yours" setzen. Bereits zum siebten Mal haben große und kleine Künstler aus der Region die bunten Klaviere gestaltet, die nun wieder auf verschiedenen Plätzen in der Stadt verteilt werden.

Künstler gestalten Treibholz- oder Bienenklavier

Mit bei der Kunstaktion dabei war etwa die Initiative MutMacherMenschen, die sich um Menschen mit psychischen Handicaps kümmert. Ihre Mitglieder haben ein Bienenklavier gestaltet. Die Kinder aus dem Kindergarten St. Pankratius haben den Kinderbuchklassiker "Das kleine Ich bin Ich" künstlerisch umgesetzt. Außerdem gibt es zum Beispiel ein Treibholzklavier, ein "Peace to the world"-Klavier und eines, dass sich mit der Augsburger Unterwasserwelt befasst.

Klaviere stehen auch in den Augsburger Stadtteilen

Bis zum 24. September stehen die elf Klaviere unter anderem am Königsplatz, am Ulrichsplatz und am Holbeinplatz. Weitere sind etwa am Martin-Luther-Platz, vor dem Dom, am Friedensplatz im Stadtteil Oberhausen oder vor der Herz-Jesu-Kirche im Stadtteil Pfersee zu finden. Das Kunstprojekt geht zurück auf den britischen Künstler Luke Jerram, der die Aktion 2008 ins Leben gerufen hat. In Augsburg wird die Aktion von Augsburg Marketing verantwortet.