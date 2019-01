Auf A9: Reaktionsschneller Lehrer verhindert Busunglück

Wie die Polizei Feucht mitteilt, war der 50-jährige Lehrer mit der 12. Jahrgangsstufe einer Braunschweiger Gesamtschule in einem Reisebus zur Klassenfahrt nach Ruhpolding unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Lauf Süd wurde ihr Busfahrer plötzlich bewusstlos.

Lehrer reagiert blitzschnell

Der Bus fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter und schlingerte an die mittlere Schutzplanke. Der Lehrer, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr, erkannte die Situation und reagierte blitzschnell: Er griff in das Lenkrad und konnte so einen größeren Unfall verhindern.

Busfahrer kam ins Klinikum Nürnberg

Als der 58-jährige Busfahrer wieder zu sich kam, übernahm er wieder das Steuer, fuhr mit dem Bus von der Autobahn ab und brachte ihn zum Stehen. Anschließend wurde er nach Angaben der Polizei vom Rettungsdienst ins Klinikum Nürnberg gebracht.

Die 33 Schüler und drei Lehrkräfte kamen mit dem Schrecken davon. Ein Polizeibeamter brachte den Bus zum nächsten Parkplatz, die Klasse konnte in einem Ersatzbus weiterreisen.