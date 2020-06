Audi verlängert Kurzarbeit in Ingolstadt

Audi hat in Ingolstadt seit Ende April die Produktion zwar wieder deutlich hochgefahren, allerdings läuft das Werk nach wie vor nicht auf Vor-Corona-Niveau. Derzeit werden an dem Standort täglich 1.700 Fahrzeuge gefertigt, zuvor waren es rund 2.000 Autos.

Derzeit werden zu wenig Autos verkauft

Die VW-Tochter leidet wie auch die Konkurrenz unter einer sehr schwachen Nachfrage, die wohl noch eine Zeit lang anhalten wird. Wie es in einem internen Brief an die Mitarbeiter heißt, rechnet die Geschäftsleitung auch in den nächsten Wochen mit Arbeitsausfällen durch Nachfragerückgänge und Lieferengpässe in direkten und indirekten Bereichen.

Etwa 9.000 Audi-Mitarbeiter bleiben in Kurzarbeit

Nun hat die Audi-Geschäftsleitung beschlossen, dass die Kurzarbeit in Absprache mit dem Betriebsrat um einen Monat bis zum 31. Juli verlängert wird, wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Aktuell sind in Ingolstadt den jüngsten Angaben nach noch rund 9.000 Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen.

Audi sieht positive Entwicklung

Der Personalleiter vor Ort, Andreas Selzer, hat den Beschäftigten aber auch Mut gemacht. Audi nehme weiter Fahrt auf. Am Standort Ingolstadt sehe man trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit einigen Wochen eine positive Entwicklung, heißt es in der internen Mitteilung.