28.01.2019, 05:05 Uhr

Audi in Ingolstadt: Jobabbau durch natürliche Fluktuation

Bei Audi in Ingolstadt stehen heute und morgen die Bänder still. Grund ist der Streik im Werk in Ungarn. Unabhängig davon scheinen die guten Jahre in Ingolstadt vorbei zu sein: Die Belegschaft muss sich auf einen massiven Personalabbau einstellen.