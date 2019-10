Audi: IG Metall informiert über Sparmaßnahmen des Vorstands

Audi-Chef Bram Schot will sein Unternehmen aus der Krise sparen. Nach Auffassung der IG Metall gehen die Sparmaßnahmen aber allesamt zu Lasten der Belegschaft. In Ingolstadt informiert die Gewerkschaft am Abend die Audi-Mitarbeiter über eine "Giftliste" des Vorstands. In der Audi-internen Gewerkschafts-Publikation "WIR" listet die IG Metall die Sparziele der Chefetage auf. Die Publikation liegt dem Bayerischen Rundfunk vor.

Aufklärungs-Offensive der IG Metall

15 Milliarden Euro in wenigen Jahren sparen und trotzdem die Belegschaft sichern, Einzelheiten später. So skizzierte Audi-Chef Bram Schot am Dienstag (22.10.19) seine Vision von Audis Zukunft. Doch Betriebsrat und IG Metall fordern endlich "Klartext": eine Offenlegung des gesamten Sparprogramms und zudem einen detaillierten Masterplan für die deutschen Standorte Ingolstadt und Neckarsulm. Denn die könnte die Krise besonders hart treffen. Schon heute sind die beiden Werke zu mindestens 30 Prozent nicht ausgelastet. Ein unternehmensinterner Produktionsplan, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, prognostiziert, dass die Auslastung in 2020 noch weiter sinken wird.

Per Giftliste aus der Krise

Weniger Produktion an den deutschen Standorten und in der Folge auch weniger Beschäftigte; dazu weniger Erfolgsbeteiligung, weniger Ausbildungsplätze, weniger Mitbestimmung – das sind nur einige der Streich-Punkte auf der "Giftliste". Bislang hält der Audi-Vorstand Details zum Spar-Paket zurück, moniert die IG Metall. Deshalb geht sie nun in die Offensive.

Masterplan statt Streichliste gefordert

Die Gewerkschaft fordert nun in ihrer Publikation statt der Streichungen auf Kosten der Belegschaft einen Masterplan. Denn zentrale Probleme sind ungelöst: Zum Beispiel beim Produktportfolio. Offen ist, wann Audi nach der aktuellen Durststrecke wieder ein Modell mit hoher Verkaufszahl auflegen wird. Zitat aus dem IG Metall-Blatt: "Alle bei Audi fragen sich doch, wird der Nachfolger des heutigen A4 schon elektrisch sein oder noch als Verbrenner an den Start gehen? Da hätten alle mal gern eine klare Antwort."

Bei E-Autos und Verbrennern "zweigleisig" fahren

Sorge bereitet der Gewerkschaft auch, dass die Audi-Chefs überlegen, die Produktion von Verbrennern und E-Autos zu trennen, jeweils nur noch eine Antriebsform pro Standort. Das bewertet die IG Metall als Risiko und will überall "zweigleisig" fahren, also an beiden deutschen Audi-Standorten, in Ingolstadt und Neckarsulm, sowohl E-Autos als auch Verbrenner produzieren.

Audi wird wachsen, aber nicht mehr in Deutschland

Die aktuelle Gewerkschafts-Publikation "WIR" enthält auch ein Interview mit Audi-Betriebsratschef Peter Mosch. Er sorgt sich um die deutschen Standorte: "Der Traum des Vorstands im Zeitalter der großen Transformation für unsere Zukunft ist wohl folgender: Audi wird wachsen, aber nicht mehr an den deutschen Standorten."

"Entmündigung jedes einzelnen Belegschaftsmitglieds"

Mosch kritisiert, dass der Audi-Vorstand "versucht persönliche und kollektive Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten einzuschränken oder sogar abzuschaffen. Zum Beispiel: Einführung eines Direktionsrechts. Beschäftigte hätten zukünftig bei einer angeordneten Versetzung auf eine gleichwertige Tätigkeit kein Recht mehr auf Ablehnung oder Widerspruch. Dementsprechend könnten Umschulungsmaßnahmen vom Unternehmen festgelegt werden. Das wäre eine glatte Entmündigung jedes einzelnen Belegschaftsmitglieds."

Risiko: Transfer von Audianern in neue Organisationen

Mit großer Wachsamkeit beobachtet der Betriebsrat die Idee des Vorstands, Audi-Mitarbeiter in andere Unternehmen oder Organisationen einzugliedern, zum Beispiel in die sogenannte CarSW.org. In dieser Car Software Organisation will die Volkswagen AG die Konzernverantwortung für einen Großteil der Software im Fahrzeug bis 2025 in einer neuen Einheit bündeln. Mosch hält es grundsätzlich für sinnvoll "Synergien innerhalb des Konzerns zu nutzen", will derartige Transfers aber an Bedingungen knüpfen: "Wir müssen sicherstellen, dass die Beschäftigten abgesichert und die tariflichen Arbeitsbedingungen in der neuen Organisation gewährleistet sind."

Noch immer keine Verhandlungen

Wie der Betriebsratschef klarstellt, reden die Arbeitnehmervertreter durchaus mit dem Vorstand. Richtige Verhandlungen über die Zukunft der Standorte würden aber noch immer nicht geführt. Dabei sollten die Ergebnisse zu all den offenen Problemen eigentlich bis Jahresende auf dem Tisch liegen.