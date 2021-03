Audi-Fahrer rast unter Drogeneinfluss durch Niederbayern

Ein 47-jähriger Audi-Fahrer ist mit 234 Stundenkilometern auf der A92 bei Altdorf im Kreis Landshut geblitzt worden. Wie die Verkehrspolizei Landshut mitteilt, war der Mann in der 120er Zone damit um 114 Stundenkilometer zu schnell, was laut Polizei Jahresrekord sein könnte. Er beging außerdem Unfallflucht und stand unter Drogen, so die Polizei.

20 Minuten von Altdorf nach Deggendorf

Am Samstag gegen 7 Uhr morgens war der Autofahrer bei Altdorf geblitzt worden. Er raste weiter auf der Autobahn und kam 20 Minuten später im gut 70 Kilometer entfernten Deggendorf an, wo seine Fahrt an einer Betonbegrenzung neben der Fahrbahn endete.

"Wie es der 47-jährige italienische Fahrer geschafft hat, heil bis nach Deggendorf zu kommen, ist schleierhaft." Verkehrspolizei Landshut

Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Mann und fuhr mit seinem stark beschädigten Audi weiter auf die B11.

Polizei stoppt Raser im Landkreis Regen

Die Polizei Viechtach stoppte ihn schlussendlich in Ruhmannsfelden im Kreis Regen. Dort wurde laut Polizei festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihn erwartet nun nicht nur wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung eine saftige Strafe, so die Polizei, auch sein Führerschein ist bereits sichergestellt.