Audi-Chef Schot: "2019 wird das Jahr des Umbruchs"

Der lange währende Erfolg habe viele verwöhnt und ein bisschen träge gemacht, sagte Bram Schot der Süddeutschen Zeitung. Für die jetzige Produktionsmenge gebe es zu viele Mitarbeiter. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass der Konzern seine Mitarbeiterzahl reduzieren müsse.

"Wenn ich den Output sehe, würde ich sagen: Ja, es sind zu viele. Jetzt kann man überlegen, mit weniger Leuten zu arbeiten. Oder mit den gleichen Leuten mehr Output zu erzeugen. Ich will Letzteres." Bram Schot, Vorstandsvorsitzender Audi

Mit Blick auf Dieselskandal, schlechte Zahlen und neue Abgasregeln räumte Schot ein, dass es keine schöne Zeit sei, um Audi-Chef zu werden. Er sagte, es sei aber zugleich auch eine Chance. "Wir haben die Gelegenheit, alles auf den Prüfstand zu stellen und Dinge zu verändern. 2019 wird deshalb das Jahr des Umbruchs bei Audi."

Selbstvertrauen der Mitarbeiter stärken

Stoßrichtung Nummer eins sei, dass Audi chinesischer werde, weil dort das größte Wachstumspotenzial sei. Außerdem will Schot die Marke schärfen. Es müsse geklärt werden, was bedeutet progressiv und sportlich und nachhaltig für unsere Kunden, so der 57-Jährige. Dafür will Schot das Selbstvertrauen seiner Mitarbeiter stärken.

"Ich muss dafür sorgen, dass die Leute selbst entscheiden können und keine Angst vor Fehlern haben. Dafür muss die Strategie klar sein." Bram Schot, Vorstandsvorsitzender Audi

Keiner sei ohne Fehler

Bei Audi müssten grundlegende Weichen neu gestellt, müssten viele Dinge verändert werden. Als Konsequenz aus dem ‎Dieselskandal forderte Schot geringeres Hierarchiedenken und größere Ehrlichkeit in der konzerninternen Kommunikation ein. "Ich will Leute mit hundert Prozent ‎Transparenz", sagte er der SZ. "Da reicht es mir nicht, dass wahr ist, was mir die Leute sagen. ‎Ich will, dass mir die Leute alles sagen, was wahr ist." Zugleich müssten Fehler ‎offen besprochen werden.

Rasanter Aufstieg zum Audi-Chef

Schot führt Audi seit der Verhaftung seines Vorgängers Rupert Stadler im Juni als ‎Interimschef. Zum 1. Januar 2019 wird der Niederländer regulärer Audi-Vorstandschef und rückt zudem in den Wolfsburger Konzernvorstand des Mutterkonzerns Volkswagen auf. Für Schot ist es eine Blitzkarriere: Erst seit September 2017 gehört er dem Audi-Vorstand in Ingolstadt an. Zuvor war der frühere Daimler-Manager fünf Jahre Vertriebschef bei VW-Nutzfahrzeuge.