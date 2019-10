Audi: Betriebsratschef fordert "Ende der Verunsicherung"

E-Mobilität, Digitalisierung, Werkbelegung und die künftige Produktpalette: Unter dem Titel "Audi.Zukunft" besprechen Vorstand und Betriebsrat diesen Fragen seit zwei Jahren. Dass noch immer kein Ergebnis vorliegt, prangerte Betriebsratschef Peter Mosch auf der Audi-Betriebsversammlung am Mittwoch in Ingolstadt an.

Mosch forderte "ein Ende der Verunsicherung" und endlich klare Aussagen zur Standortzukunft. Das machte der Arbeitnehmervertreter am Mittwoch auf der Audi-Betriebsversammlung deutlich. Den 4.400 Beschäftigen bei Audi in Ingolstadt macht die mangelnde Auslastung der Produktion zu schaffen.

Werke sind nur zu 65 bis 70 Prozent ausgelastet

Nach internen Informationen laufen die Bänder in Ingolstadt zu 30 Prozent leer. In zweiten deutschen Werk, in Neckarsulm sind es sogar gut 35 Prozent . Als "unterirdisch" wird diese Auslastung in einem internen Papier bezeichnet. Eine der großen, offenen Zukunftsfragen ist deshalb, mit welchen Modellen künftig die Absatzzahlen wieder steigen und damit auch die Bänder wieder ausgelastet werden können.

Audi-Vorstand will mehr Elektroautos anbieten

Umstritten ist auch die Unternehmensstrategie, künftig konsequent auf elektrische Antriebe zu setzen. Audi will bis 2025 insgesamt 20 rein elektrische Modelle auf den Markt bringen. Derzeit ist nur eines der 63 Audi-Modelle ein Elektroauto.