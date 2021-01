Audi beendet Kurzarbeit in seinen deutschen Werken

Audi beendet seine Kurzarbeit. Ab kommenden Montag soll die Fertigungslinien I und II in Ingolstadt wieder in vollem Umfang laufen. Das Gleiche gilt auch für die A4- und A5-Montage in Neckarsulm. Das kündigte der Autohersteller am Dienstagabend an.

Grund für Kurzarbeit: Lieferprobleme bei Halbleitern

Grund für die Produktionseinschränkungen und damit Anlass für die Kurzarbeit waren die Lieferprobleme bei Halbleitern. Sie sorgten im Januar herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeugproduktion.

Auch jetzt gibt das Unternehmen nicht komplett Entwarnung. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage "bleibt nach wie vor komplex", lässt sich eine Unternehmenssprecherin zitieren. Audi beobachte die Situation an beiden Standorten weiterhin sehr genau und arbeite dabei eng mit dem Betriebsrat zusammen, heißt es weiter.

500 Audi-Beschäftige bleiben in Kurzarbeit

Coronabedingt bleiben an den beiden deutschen Standorten weiterhin rund 500 Beschäftige in Kurzarbeit – und zwar bis einschließlich 28. Februar. Diese Menschen arbeiten normalerweise in der Audi Gastronomie, den Audi-Foren oder in der Fahrzeugauslieferung.