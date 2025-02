Auch zweite Fliegerbombe in Regensburg erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe, die gestern bei einer gezielten Absuche auf einem Feld im Regensburger Osten gefunden wurde, ist entschärft. Jetzt können die Menschen wieder in ihre Wohnungen oder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Entwarnung von der Polizei kam gegen 10 Uhr. Es war die zweite Bombe, die gestern gefunden wurde. Der erste Sprengkörper konnte bereits am Montag unschädlich gemacht werden.

Entschärfung ohne Probleme

Der Sprengmeister brauchte ungefähr eine Stunde, um den 250 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Der Zünder der Bombe musste dazu gesprengt werden. Probleme habe die Fliegerbombe nicht gemacht, so ein Polizeisprecher. Der Sprengmeister sei mit der Entschärfung zufrieden. Die Straßensperren werden nun aufgehoben, die umgeleiteten Buslinien 32 und 39 fahren wieder nach Plan.

Firmen-Gebäude mussten evakuiert werden

Gestern waren im Regensburger Stadtteil Irl gleich zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Eine davon wurde bereits gestern Nachmittag erfolgreich entschärft. Die zweite - schwerere Bombe - konnte dann heute unschädlich gemacht werden.

Zuvor mussten rund 30 Menschen mussten sich am Morgen vorsichtshalber in Sicherheit bringen. Im Sperrradius von 500 Metern befinden sich neben vielen kleinen Firmen auch Werke von Siemens, Vitesco und Continental.