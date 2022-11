Auch wegen Sprengungen: VR-Bank baut Geldautomaten ab

Der Bankenbereich in Bayern verändert sich. Zu den bekannten Herausforderungen wie der Digitalisierung und der Zinsentwicklung kommen steigende Energiepreise und ein sich stetig änderndes Kundenverhalten. Menschen zahlen bargeldlos oder heben ihr Geld beim Einkaufen an der Kasse ab , Filialen bleiben immer häufiger leer.

Filialschließungen: Kleine Filialen, großer Aufwand

Die VR Bank Bayreuth-Hof schließt nun fünf ihrer Filialen. "Wir müssen uns rechtzeitig auf die Marktsituation von Morgen vorbereiten", sagt Bernd Schnabel, Vorstand der Bank. Insbesondere auf dem Land müsse das Filialnetz angepasst werden, weil kleinere Zweigstellen, die beispielsweise nur einen oder zwei Tage in der Woche geöffnet haben, einen unverhältnismäßig hohen Aufwand mit sich brächten. Betroffen sind die Filialen in Bad Berneck, Heinersreuth, Hollfeld, Pottenstein im Landkreis Bayreuth sowie Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof.

Geldautomaten werden abgebaut

Aber auch acht Geldautomaten in der Region werden zum 31. Januar 2023 abgebaut. Neben den wirtschaftlichen Gründen spiele dabei auch die Sicherheit von Wohnflächen eine Rolle, heißt es zur Begründung. Denn immer häufiger versuchen Kriminelle Geldautomaten zu sprengen.

Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) sind in Bayern bis zum 9. November in diesem Jahr bereits 31 Geldautomaten gesprengt worden – viele davon inmitten von Wohngebieten. Im gesamten Jahr 2021 waren es noch 17.

Die Täter nutzten dabei häufig Festsprengstoff und das sei extrem gefährlich, sagt Fabian Puchelt vom LKA auf Nachfrage von BR24. Bei einer Sprengung werden die zum Teil mehr als 50 Kilogramm schweren Tresortüren der Automaten bis zu 30 Meter weit geschleudert. Es sei reiner Zufall, dass bis jetzt noch niemand verletzt wurde.

Durch die vermehrten Sprengungen seien zudem die Versicherungsbeiträge für die Automaten gestiegen, heißt es aus der VR Bank.

LKA: Täter kommen aus den Niederlanden

Warum die Zahl der Anschläge auf Geldautomaten steigt, weiß Puchelt auch. Demnach schlagen vor allem Täter aus den Niederlanden immer häufiger in Deutschland zu, nachdem die Niederlande ihre Präventionsmaßnahmen hochgefahren hätten.