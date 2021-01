Auch wegen Corona: Arbeitslosigkeit in Oberfranken angestiegen

In Oberfranken ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresende wie in ganz Bayern angestiegen: Wie die Arbeitsagenturen mitteilen, stieg die Zahl der Arbeitslosen von November auf Dezember um 427 auf 22.802. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich demnach von 3,7 auf 3,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit: Corona und Bedarf an Arbeitsplätzen spielen eine Rolle

Vor einem Jahr lag dieser Wert noch bei 3,2 Prozent. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres ist auch eine Folge der Corona-Pandemie. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, sieht einen weiteren Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit auch darin, dass offenbar immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Mit 11.000 offenen Stellen sei der Personalbedarf der Unternehmen nach wie vor niedrig. "Insgesamt bewegt sich das Niveau relativ weit unten", sagt Holtzwart. Dafür sei es aber konstant. Besonders im Gesundheits- und Sozialwesen und im verarbeitenden Gewerbe werden neue Mitarbeiter eingestellt.

Größte Unterschiede in Landkreisen Wunsiedel und Bamberg

Beim Blick auf die Städte und Landkreise zeigen sich in Oberfranken große Unterschiede zwischen Ost und West: Der Landkreis Bamberg im Westen verzeichnet mit einer Quote von 2,8 Prozent den niedrigsten Wert im Regierungsbezirk. Der Landkreis Wundsiedel im Osten hat mit einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent verglichen mit allen anderen Landkreisen in ganz Bayern den höchsten Wert. Nur Städte melden höhere Werte: In Oberfranken ist es die Stadt Hof, die mit einer Quote von 6,1 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit meldet.