Auch Tierschützer aus Schwaben haben in München demonstriert

Die Tierschützer aus Schwaben kommen unter anderem aus Augsburg, Weißenhorn, Marktoberdorf, Donauwörth und Nördlingen. Sie fordern finanzielle Unterstützung vom Freistaat. Laut dem Landesverband Bayern des Deutschen Tierschutzbundes ist der Freistaat das letzte Bundesland, das Tierheime noch nicht finanziell unterstützt. Dabei seien die Tierheime in der Regel unterfinanziert. Das Tierheim in Nördlingen zum Beispiel finanziert sich vor allem über Spenden und die Beiträge der 1.200 Mitglieder des Tierschutzbundes Nördlingen.

Marode Tierheime

Vor Kurzem hatte Ministerpräsident Söder (CSU) angekündigt, nun doch in die finanzielle Unterstützung der Tierheime einzusteigen. Manuela Kaußen, Leiterin des Nördlinger Tierheims, bleibt aber vorsichtig:

"Es sind Wahlen und vor den Wahlen wird viel versprochen und hinterher verläuft sich das dann wieder im Sand!" Manuela Kaußen, Leiterin des Nördlinger Tierheims

Deshalb hat Kaußen trotz der Ankündigung Söders vor der Staatskanzlei demonstriert. Laut Kaußen sind viele Tierheime in Bayern marode. Das Geld reiche oft kaum für den laufenden Betrieb. Auch ihre Mitarbeiter in Nördlingen könnten nur schlecht bezahlt werden, Überstunden werden nicht entlohnt und einmal pro Woche betreue jeder das 24-Stunden-Notfall-Handy. Auch dieser Dienst könne nicht zusätzlich bezahlt werden. Im Nördlinger Tierheim ist außerdem das Hundehaus marode. Mindestens eine Million Euro würde die Sanierung kosten. Das Geld dafür ist aber nicht in Sicht.

Problemfall "Animal Hoarding"

Im Alltag machen den Tierschützern zum Beispiel immer wieder Tierhortungen, das sogenannte "Animal Hoarding", zu schaffen – also das krankhafte Sammeln und Halten von Tieren. "Wir hatten dieses Jahr schon zwei Fälle mit jeweils 25 Katzen, die wir an einem Tag aufnehmen mussten. Alle Katzen waren krank!", berichtet Kaußen. Die Verantwortung der Menschen für ihre Tiere lasse sogar noch nach, sagt Kaußen. Unterm Strich nehme die Arbeit für das Tierheim deshalb noch zu. Im Nördlinger Tierheim, eines der größeren in Schwaben, werden zurzeit 78 Katzen, 15 Hunde, fünf Kaninchen und ein Papagei betreut.