Auch sogenannte "Spaziergänge" müssen angemeldet werden

In den vergangenen Wochen haben im Landkreis Erlangen-Höchstadt wiederholt sogenannte "Lichterspaziergänge" stattgefunden. Das Landratsamt weist nun in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger auf die sogenannte Anzeigepflicht von Versammlungen hin. Diese "Lichterspaziergänge" waren meist stumme Kundgebungen, bei denen vorgeblich gegen Corona-Maßnahmen demonstriert wurde.

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt auf Anfrage mitgeteilt hat, verliefen diese "Lichterspaziergänge" im Landkreis bisher größtenteils absolut gewaltfrei und friedlich. Die meisten Teilnehmer seien Personen aus der bürgerlichen Mitte, die friedlich auf Ihre Haltung "Anti-Corona" und/oder "Anti-Impfpflicht" aufmerksam machen wollten. Bisherseien die "Lichterspaziergänge" nur teilweise beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt als Versammlungsbehörde angemeldet worden.

Angemeldete Versammlungen von Zehn-Personen-Regel befreit

Nur angemeldete Versammlungen seien aber durch das Grundgesetz abgesichert, so das Landratsamt. Zudem seien nur so die Versammlungsteilnehmer von der aktuell geltenden Zehn-Personen-Regel befreit. Diese besagt, dass sich nur maximal zehn Personen treffen dürfen. Wird gegen die Anzeigepflicht verstoßen, könnte dies zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren führen. Bislang blieben die "Lichterspaziergänge" im Landkreis jedoch ohne größere Zwischenfälle.

Demonstrationen müssen rechtzeitig angemeldet werden

Bei einigen dieser Versammlungen sei es allerdings zu Verkehrsbehinderungen gekommen, heißt es aus dem Landratsamt. Auch deswegen müssten Versammlungen oder Demonstrationszüge im Vorfeld angemeldet werden. Wichtig seien Informationen über das Thema der Veranstaltung, die Wegstrecke, Datum und Uhrzeit sowie die Zahl der Ordner, die sich um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben kümmern. Die Anzeige bei der Behörde habe dabei mindestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der Veranstaltung zu erfolgen. Das entsprechende Anzeigeformular für Versammlungen ist auf der Homepage des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt abrufbar.

"Spaziergänge": Ein falsches Narrativ in Corona-Zeiten

Gegner der Corona-Maßnahmen, Corona-Leugner und Aktive aus dem Querdenken-Milieu nennen die eigenen Corona-Proteste in ganz Deutschland oft "Spaziergänge". Das sei ein sehr harmloser, bürgerlicher Begriff, mit dem sich viele Menschen identifizieren können, meint der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje. "Es gibt viele Begriffe, die sich diese Bewegung anheftet, die eigentlich eine Form der Selbstverharmlosung erzeugen sollen". Denn nicht immer bleibe es bei solchen "Spaziergängen" friedlich, wie die Übergriffe auf Polizeibeamte in Schweinfurt zeigten.

Mobilisierung für "Spaziergänge" im Querdenken-Milieu

Derlei Versammlungen sind bei den Ordnungsbehörden meist nicht angemeldet. Nach BR-Recherchen wird vor allem in Chatgruppen von Gruppierungen wie "Eltern stehen auf", "Corona Rebellen", "Querdenken", "Freiheitsboten" oder Gruppen von Impfgegnern mobilisiert. In der Vergangenheit haben sich die Anhänger der Szene bei solchen "Spaziergängen" lose zusammengefunden und sind meist mit Kerzen in den Händen durch die verschiedenen Städte gezogen.