Auch Söder für Obergrenze bei Corona-Neuinfektionen

In der Diskussion um Lockerungen in der Corona-Krise hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem BR extra für einen vorsichtigen und besonnenen Weg ausgesprochen. Dabei unterstützt er Kanzlerin Angela Merkel, die sich für eine Obergrenze bei Neuinfektionen einsetzt, ab der wieder zu den bisherigen harten Maßnahmen zurückgekehrt werden soll.

"Ja, ich halte diese Idee für richtig", sagte Söder im Gespräch mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. So hätte man eine Art Kennzahl. Man brauche ein Gefühl dafür, wann gegebenenfalls wieder stärker eingegriffen werden muss. Regional könne man das gut umsetzen. Eine konkrete Zahl für eine Obergrenze nannte Söder jedoch nicht. "Darüber reden wir", so der Ministerpräsident.

Laut Söder wird das Robert Koch-Institut (RKI) eine Empfehlung erarbeiten, die voraussichtlich schon am morgigen Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werde.

Obergrenze für Neuinfektionen vorgeschlagen

Nach Informationen der "Bild" gibt es ein vertrauliches Konzept, das Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) mit den Ländern beraten habe. Demnach sollen Lockerungen zurückgenommen werden, wenn ein Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner zu verzeichnen habe. Dieser Landkreis müsse dann zu den strengen Auflagen zurückkehren, die bis zum 20. April galten.

Bei 50 Infizierten sei die Nachvollziehbarkeit der Kontaktkette noch gegeben. In diesem Fall könne die Infektion nicht mehr so leicht entgleiten, machte Merkel in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern deutlich. Es dürfe laut der Kanzlerin jedenfalls nicht mehr geschehen, dass Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden können.

Söder: "Haben den Test bestanden"

"Wir gehen den vorsichtigen Weg", bekräftigte der bayerische Ministerpräsident Söder im BR-Interview. Auf die Frage nach einer möglichen zweiten oder dritten Welle der Virusinfektion erklärte Söder, eine Tröpfcheninfektion könne man nicht ganz ausrotten. Corona bleibe präsent. Der Ministerpräsident fügte aber hinzu: "Wir haben das gut hinbekommen. Wir haben den Test bestanden". Söder lobte auch die Geduld in der Bevölkerung.

Bayern werde nun "klug, nachhaltig und mit Auflagen agieren". Lebensfreude und Optimismus seien aber nicht zu vernachlässigen. Mit der Öffnung von Freibädern, Wellness- und Saunaanlagen sowie beim grenzüberschreitenden Tourismus muss nach Ansicht von Söder noch gewartet werden. Da brauche es noch Konzepte. Alternativ schlug der Ministerpräsident einen Urlaub in Bayern vor, wo es wunderbare Erholungsmöglichkeiten gebe.

Außerdem seien Feierlichkeiten im engsten Familienkreis laut Söder nun wieder erlaubt: "Aber nicht die klassische 50. Geburtstagsfeier mit 50, 100 Leuten." Der Ministerpräsident spricht dabei von der "Familie ersten Grades". Also Eltern, Kinder und Geschwister.