Auch ohne Oktoberfest: Wiesnkrug 2021 jetzt erhältlich

Das Motiv auf dem diesjährigen Wiesn-Maßkrug stammt von der Münchner Designerin Maria Elisabeth Dick. Es zeigt viel Herz für die Wiesn und einige unverzichtbare Zutaten für einen gelungenen Wiesnbesuch: in der Mitte ein Lebkuchenherz, Bier und Brezn sowie grüne Girlanden, die normalerweise die Festzelte schmücken.

Bier stilecht daheim trinken

"Die Sehnsucht nach der Wiesn 2021 quält uns natürlich alle", so Clemens Baumgärtner bei der offiziellen Krug-Präsentation. Aber auch wenn Corona uns nun ein zweites Mal um die Oktoberfestgaudi bringt: "Das Bier kann man stilecht trinken."

Krug ist limitiertes Sammlerstück

Denn ob die Wiesn stattfindet oder nicht: Seit 1978 wird jedes Jahr ein offizieller Wiesnkrug herausgebracht. Entsprechend beliebt sind die limitierten Krüge bei Wiesnfans und Souvenirjägern. Das freut den Wiesn-Chef, der selbst leidenschaftlich gern Wiesnkrüge sammelt: "Mit dem neuen offiziellen Oktoberfestkrug der Stadt wird die Wiesnfeier daheim noch einmal so schön. Und für Sammler ist das gute Stück sowieso ein Muss."

Oktoberfestplakat-Motiv schmückt den Krug

Der offizielle Oktoberfest-Maßkrug 2021 ist ab dem heutigen 1. September im Handel erhältlich. Hergestellt von der Firma Rastal in Höhr-Grenzhausen/Westerwald ist auch der diesjährige Oktoberfest-Sammlersteinkrug mit dem offiziellen Plakatmotiv gestaltet.

Krug mit Zinndeckel zeigt Schottenhamel-Karriere

Seit 1987 gibt es zusätzlich zum einfachen Keferloher einen Zinndeckelkrug. Der handgearbeitete Zinndeckel zeigt in diesem Jahr ein Portrait des Wiesnwirts Michael Schottenhamel. Er startete seine Wiesn-Karriere mit einem Bierausschank in einer einfachen "leicht gezimmerten Hütte", ließ 1886 das erste Leinwandzelt errichten und 1888 als erster Wiesnwirt elektrisches Licht in seinem Bierzelt installieren. Im Jahr 1872 fasste Schottenhamel den Entschluss, erstmalig ein stärker eingebrautes Märzenbier auszuschenken, das sich seitdem zum gängigen Oktoberfestbier etabliert hat.

Mit diesem Zinndeckel beginnt der Hersteller Rastal eine Serie, die in den nächsten Jahren Portraits von Wirten zeigt, die sich in die Annalen des Fests eingetragen haben und mit seiner Geschichte eng verbunden sind.