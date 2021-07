Auch ohne Festumzug: Kinder bekommen Kinderzech-Gucken

Bereits im März war klar: Auch im Jahr 2021 wird es keine Kinderzeche in Dinkelsbühl geben, zumindest nicht in der traditionellen Form. Am Freitag startete die zweite Coronaauflage des Festspiels mit einem virtuellen Bieranstich, am Montag fand ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Weinmarkt statt. Und auch für das Verteilen den sogenannten Gucken hat sich die Kinderzeche etwas überlegt.

Keine Kinderzeche ohne Gucken

Historischer Hintergrund ist die Sage der Turmwärterstochter Lore, die mit einer Schar Kinder die Stadt im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden befreite. Und daher ist die Kinderzeche in ihrem Ursprung ein Kinderfest. Traditionell wird als Dankeschön für die Unterstützung bei der Befreiung von Dinkelsbühl den Kindern daher eine Gucke, also eine Tüte voller Süßigkeiten, überreicht. Das passiert normalerweise beim historischen Festumzug durch die Stadt. In diesem Jahr unter Coronaauflagen erstmals im Zeughaus.