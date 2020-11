Auch Oberpfälzer Gesundheitsämter arbeiten an Belastungsgrenze

Die Gesundheitsämter in den Landkreisen Neumarkt, Schwandorf und Neustadt an der Waldnaab haben ihr Personal aufgestockt und arbeiten in der Corona-Krise an der Belastungsgrenze. Das haben die jeweiligen Landratsämter am Mittwoch auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Am Limit, aber Situation noch unter Kontrolle

Das Gesundheitsamt im Landkreis Neumarkt ist demnach noch in der Lage, Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen tagesaktuell zu erfassen. Laut einem Sprecher arbeiten die Mitarbeiter zwar an der Belastungsgrenze. Derzeit sei die Behörde aber täglich in der Lage, alle Infizierten und deren Kontaktpersonen zu registrieren. Zuletzt habe es eine Spitze von insgesamt 900 Kontaktpersonen gegeben. Aktuell liege die Zahl der Kontaktpersonen bei etwa 800. Diese Personen sind demnach in Quarantäne und nehmen täglich Kontakt zum Gesundheitsamt auf, so der Sprecher weiter. Gestern habe es 15 Neuinfektionen im Landkreis Neumarkt gegeben. Damit würden etwa 50 Kontaktpersonen anfallen, die man jetzt benachrichtigen müsse. In den letzten sieben Tagen gab es im Landkreis Neumarkt laut RKI (Stand: 11.11., 11.33 Uhr) 143,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Nachverfolgung von Kontaktpersonen zunehmend schwieriger

Für das Gesundheitsamt im Landkreis Schwandorf wird die Nachverfolgung von Kontaktpersonen Infizierter nach und nach schwieriger. Das liege mit daran, dass positiv Getestete selbst oft nicht erklären können, wo sie sich angesteckt haben könnten, sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage. Auch wenn die Arbeitsbelastung hoch sei, komme man mit den Benachrichtigungen aktuell aber noch hinterher. Das sogenannte Contact Tracing Team (CTT) sei deutlich verstärkt worden. Auch Bundeswehrsoldaten seien zur Unterstützung bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen im Einsatz. Derzeit arbeiten etwa 40 bis 50 Personen alleine an den Corona-Fällen, so der Sprecher. Die Zahlen der Neuinfektionen im Landkreis Schwandorf sind zuletzt gestiegen. In den letzten sieben Tagen gibt es laut dem RKI 213,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 11.11., 12.15 Uhr).

Gesundheitsämter stocken Personal auf

Um positiv getestete Personen zu informieren und deren Kontaktpersonen nachverfolgen zu können, hat auch das Gesundheitsamt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sein Personal aufgestockt. Insgesamt würden jetzt 70 Leute in Schichtarbeit die Corona-Fälle abarbeiten. Normalerweise gebe es nur 23 Mitarbeitende. Die zusätzlichen Kräfte seien teils von anderen Sachgebieten abgezogen worden. Außerdem würden seit letzter Woche zehn Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung unterstützen. Das Team arbeite "am Anschlag", so die Sprecherin wörtlich. Dennoch blieben aktuell keine Fälle unbearbeitet liegen, hieß es.