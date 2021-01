Auch Nürnberger Filiale von H&M-Stellenabbau betroffen

Vom deutschlandweiten H&M Stellenabbau ist auch die Filiale in der Nürnberger Karolinenstraße betroffen. 87 Stellen und 2404 Stunden sollen abgebaut werden, vor allem in der Frühschicht und im Lager, teilte die Gewerkschaft Verdi in Nürnberg mit. Die Beschäftigten seien entsetzt, heißt es von Sprecherin Jaana Hampel.

Verdi: Vom Stellenabbau vor allem Mütter betroffen

In einem sogenannten "Freiwilligenprogramm" wurde die Strategie des schwedischen Modekonzerns vorgestellt. Dieses benachteilige jedoch vor allem Mütter, Väter, ältere Beschäftigte und Beschäftigte mit Behinderung, so Verdi-Sprecherin Hampel. Nach ihren Angaben sind 28 Prozent der Gesamtstunden in dem Nürnberger Geschäft von der Kürzung betroffen. Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußern gegenüber Verdi daher großes Unverständnis und ein fehlendes Gefühl der Wertschätzung ihres Arbeitgebers.

Modekonzern streicht wegen Corona 800 Stellen in Deutschland

Der schwedische Modekonzern gab am gestern bekannt, dass wegen der Corona-Pandemie 800 Stellen in ganz Deutschland gestrichen werden. Damit ergreife man eine notwendige Maßnahme, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten soll, heißt es von einer Unternehmenssprecherin. Damit wolle man den Modekonzern nachhaltig weiterentwickeln und langfristig Arbeitsplätze sichern, heißt es in der Erklärung weiter.