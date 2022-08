Auch nach Regen am Wochenende: Wasserpegel weiterhin niedrig

Nach dem teils regnerischen Wochenende liefern die Quellen nördlich der Donau, im Bayerischen Wald, zwar immer noch wenig Wasser - aber wieder mehr als in den vergangenen Wochen. Die Quellen werden zur regionalen Wasserversorgung genutzt, ebenso wie Grundwasser. Doch die Grundwasserstände reagieren wesentlich träger als Quellen.

Besonders südlich der Donau sind, laut dem Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern, die Grundwasserstände immer noch im niedrigen bis sehr niedrigen Bereich. Deswegen hoffen örtliche Wasserversorger auf langanhaltenden Regen.

Niederschlag wichtig für langfristig gesicherte Trinkwasserversorgung

Für eine nachhaltige Erholung der Grundwasserstände brauche es langanhaltende Niederschlagsphasen und einen Winter mit viel Schneefall, erklärt Siegfried Ratzinger vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Rund 90 Prozent des Trinkwassers in Bayern wird aus Grundwasser gewonnen.

Seen, Flüsse und Bäche haben deutlich weniger Wasser

Wer an den sonnigen Tagen heute und morgen in Niederbayern baden geht, wird merken: Nicht nur in der Tiefe fehlt Wasser - auch die Oberflächengewässer wie Seen und Flüsse haben immer noch sehr wenig Wasser. Laut Ratzinger sind die Pegelstände zwar am regnerischen Wochenende vorübergehend leicht gestiegen, aber mittlerweile fast auf das Niveau der Vorwoche wieder abgefallen. Da ab Mittwoch nur vereinzelte, kurze Niederschläge erwartet werden, bleiben die Wasserstände in den Bächen und Flüssen voraussichtlich auf niedrigem Niveau.