vor 40 Minuten

Auch Kliniken in der Oberpfalz müssen jetzt OPs verschieben

Wie in anderen Regierungsbezirken, kommen auch in der Oberpfalz die Kliniken angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an ihr Limit. Die Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäuser sollen deshalb nicht dringend notwendige Operationen verschieben.