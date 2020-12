Auch kein "Glühwein to go" - Hartes Alkoholverbot in München

In München wird es keinen "Glühwein to go" mehr geben. Auch nicht tagsüber, da kann es so kalt sein, wie es will. Es geht um die Pandemiebekämpfung in der Landeshauptstadt. Hier ist die Infektionszahl besonders hoch.

Stadt begründet Glühweinverbot mit Abstandsregeln

Trotz eindringlicher Appelle komme es in der ganzen Stadt weiter zu Menschentrauben vor Glühweinverkaufsstellen, erklärt Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle die Entscheidung: "Beim Glühweintrinken werden weder Abstände eingehalten noch Masken getragen." In dem Zusammenhang kritisisert Böhle auch, dass der Freistaat kein allgemeines Konsumverbot im öffentlichen Raum festgelegt habe und den Kommunen auftrage, einzelne Orte festzulegen: "Das führt in der Praxis zu Glühwein-Hopping zu noch erlaubten Trinkzonen." Dem könne man nur mit einem Komplettverbot begegnen.

Münchens Alkoholverbot war im Sommer gescheitert

Im August war die Stadt mit einem nächtlichen Alkoholverbot vor Gericht noch gescheitert. " Jetzt zwingt uns der Freistaat, bei deutlich höheren Infektionszahlen, zu einem weiteren Anlauf", sagt der Kreisverwaltungsreferent: "Das hätte sich mit einer klaren bayernweiten Regelung vermeiden lassen.“