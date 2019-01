Auch in Bayern streiken die Fahrer von Geldtransportern

Auch in Bayern ruft die Gewerkschaft Verdi heute (2.1.) rund 1.500 Beschäftigte zu Warnstreiks bei den Transporteuren der Geld- und Wertebranche auf. Betroffen sind neun Standorte privater Firmen unter anderem in München, Augsburg, Nürnberg, Oberasbach (Landkreis Fürth) und Würzburg.

Erhebliche Auswirkungen befürchtet

Die Gewerkschaft rechnet mit erheblichen Auswirkungen, weil Geldautomaten nicht gefüllt oder die Tageseinnahmen von Einzelhändlern nicht abgeholt werden - heißt es von Verdi in Bayern auf Nachfrage. Die Gewerkschaft fordert bundesweit 1,50 Euro mehr Stundenlohn. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass es sich ja nur um einen Warnstreik handele und auch an den Feiertagen Geldtransporte unterwegs gewesen seien. Die Verhandlungen werden am 3. und 4. Januar fortgesetzt.

Angebot der Arbeitgeber liegt vor

Immerhin habe man der Gewerkschaft je nach Bundesland bis zu 9,4 Prozent an Plus geboten und das, obwohl die Branche Probleme habe. Immer öfter werde bargeldlos bezahlt. Das mache Sicherheitstransporte überflüssig – so eine Sprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Weiterverhandelt wird bundesweit ab morgen in Bad Nauheim. Ob auch weitergestreikt wird, das lässt die Gewerkschaft noch offen.