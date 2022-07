> Auch im zweiten Corona-Jahr weniger Trauungen in Bayern

Die Zahl der Hochzeiten in Bayern ist im zweiten Jahr der Corona-Pandemie weiter zurückgegangen. So wurden 2021 so wenige Ehen geschlossen wie seit 2013 nicht mehr. Das meldet das Landesamt für Statistik in Fürth. Schlusslicht war Mittelfranken.