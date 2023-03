Auch IG Metall verschärft Warnstreiks

Nach der abgebrochenen dritten Tarifverhandlung für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie ruft die IG Metall heute in Bayern zu Warnstreiks auf. In Oberfranken beteiligt sich "Mann + Hummel" aus Himmelkron an der Aktion. An dem Standort im Landkreis Kulmbach produziert das Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg unter anderem Luftfiltersysteme.

Neben "Mann + Hummel" beteiligen sich in Bayern der Autositzhersteller Forvia (Neuburg an der Donau) und der Automobilzulieferer Ideal (Ingolstadt). In allen Betrieben werden jeweils alle Schichten in mehrstündige Warnstreiks treten.

IG Metall fordert acht Prozent mehr

Die IG Metall fordert für die rund 100.000 Beschäftigten der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Bereits am gestrigen Donnerstag haben die Beschäftigten von DBI Global Supply Chain im oberbayerischen Schongau vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Insgesamt haben sich in Bayern bisher rund 1.800 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. Die vierte Tarifverhandlung soll am 31. März stattfinden.