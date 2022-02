Auch für E-Autos gibt es Quarantäne

Laut ADAC ist das Risiko eines Fahrzeugbrands bei E-Autos nicht größer als bei anderen Fahrzeugen, aber der Umgang mit verunfallten Elektroautos ist für viele noch ungewohnt.

Eine Augsburger Autofirma hat deshalb nun einen Quarantäneplatz für verunfallte E-Autos gebaut und ihre Mitarbeiter geschult. Schließlich sei das Thema in vielen Bereichen wichtig. Sowohl beim Verkauf, in der Werkstatt, als auch beim Abschleppdienst. "Wir müssen sehr viel neue Materie lernen, brauchen Vertrautheit, brauchen Schulungen, um sicher mit dieser Technologie umzugehen", sagt Stefan Reichhardt, Geschäftsführer von Auto Reichhardt in Augsburg.

Eindämmung der Brandgefahr im Container

Der Abschleppdienst kann Elektroautos nach einem Unfall auf den Quarantäneplatz der Firma in Augsburg bringen: eine nach vorne offene Halle mit hoher Decke und wasserschützenden Bodenplatten sowie brandsicheren Wänden, wie der Geschäftsführer sagt. Zumindest nicht schwer beschädigte E-Autos können hier laut Firma abgestellt werden. An der Seite steht außerdem ein großer, roter Container. Darin können Unfallautos geparkt und die Brandgefahr so eingedämmt werden.

Unternehmen produziert Decken zur Brandbekämpfung

Auch extra Decken kommen zum Einsatz. Die Schwender GmbH aus Bayreuth lässt solche Decken auf Basis von Glasfasern produzieren, wie Chef Friedhelm Schwender erzählt. Beim Brand eines konventionellen Autos werde das Feuer erstickt. Ein Lithium-Ionen-Brand komme zum Glück sehr selten vor, aber wenn er vorkommt, können die Decken laut Schwender den Brand mit den hohen Temperaturen über eine lange Zeit unter der Decke halten.

Dekra: Elektrofahrzeuge nicht gefährlicher als andere Autos

In der Breite habe man noch kein rechtes Gefühl für das Gefährdungspotenzial bei E-Autos, sagt Stephen Kazmierski vom Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein, kurz Dekra. Um dieses Gefühl zu entwickeln, müsse mehr damit gemacht werden, zum Beispiel Schulungen. "Eigentlich ist ein Elektrofahrzeug nicht gefährlicher als ein Verbrennungsfahrzeug oder auch ein Gasfahrzeug, eigentlich macht es keinen Unterschied. Es ist anders. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, den Umgang damit erlenen und irgendwann wird es ganz normal", sagt Kazmierski.

Der ADAC rät allerdings dazu, Arbeiten an E-Autos nur von Personen erledigen zu lassen, die dafür ausgebildet sind. Für alle anderen gelte: Hände weg von der Batterie und anderen Hochvoltkomponenten der E-Autos.