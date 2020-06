Auch evangelische Kirche in Unterfranken verliert Mitglieder

Nicht nur der katholischen Kirche kehren die Gläubigen den Rücken. Auch aus der evangelischen Kirche treten immer mehr Menschen aus. Allein in Unterfranken sind im Jahr 2019 in den sechs evangelisch-lutherischen Dekanaten Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Bad Neustadt an der Saale, Kitzingen und Lohr am Main insgesamt 2.432 evangelische Christen ausgetreten. Eingetreten sind dagegen nur 237. Das sind mehr Kirchenaustritte als noch im Jahr 2018, als 2.048 Gläubige aus der evangelischen Kirche ausgetreten waren.

15 Prozent der Unterfranken sind evangelisch

Das Dekanat Würzburg ist von den sechs unterfränkischen mit 56.783 Evangelischen das größte. Rund 15 Prozent der Bevölkerung in Unterfranken, das nahezu deckungsgleich mit den sechs evangelisch-lutherischen Dekanaten ist, sind evangelisch.

