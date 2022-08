Auch ein Jahr nach Katastrophe: Ahrtal-Helferin gibt nicht auf

Manuela Lang deutet bei sich zuhause um sich. "Das alles ist meins, es geht mir gut“, sagt sie. "Doch im Ahrtal, da haben die das nicht." Seit der Flutkatastrophe vor einem Jahr denkt die Heilsbronnerin kaum noch an etwas Anderes. Sie musste helfen, als sie die ersten Bilder sah und heute will sie es immer noch.

Stimmung im Ahrtal nicht gut

Um den Jahrestag der Flut im Ahrtal war Manuela Lang das letzte Mal dort. Die Stimmung beschreibt sie als "nicht so gut". Denn noch immer würden die wenigsten Menschen in ihren Häusern leben. Sie wohnen entweder woanders oder in den Ruinen, die übriggeblieben sind. Die zugesicherte finanzielle Unterstützung der Politik lässt bei vielen Familien auf sich warten, die Bürokratie sei groß, beschreibt sie. Doch um die Situation zu ändern, muss Geld ausgegeben werden.

Gespendet, geschleppt, geräumt

Manuela Lang hat schon viele Wochenenden im Ahrtal verbracht. Das bedeutet 400 Kilometer mit dem Auto hin und wieder zurück. Dorthin hat sie viele verschiedene Essensspenden von regionalen Lebensmittelhändlern mitgebracht, sogar eine Küche von einem Einrichtungshändler organisiert. Aber sie legte auch richtig Hand an, schlief in Bettenlagern. Und auch heute noch hat ihr Engagement nicht nachgelassen. Ihr geht es wie anderen Helferinnen und Helfern vor Ort.

"Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen: jetzt war ich schon neun Mal da, jetzt reicht‘s. Nein, es reicht nicht." Manuela Lang, Ahrtal-Helferin