Auch die Freien Wähler setzen auf Umwelt- und Klimaschutz

350 Nistkästen haben die Freien Wähler an ihre Delegierten in Veitshöchheim verteilt. Gespronsert hat sie Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger. Er wolle damit ein klares Signal für den Naturschutz senden, so der Wirtschaftsminister. Man müsse handeln, nicht nur reden

"Wir Freie Wähler sind Pragmatiker, keine Ideologen." Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger

Um das Klima zu schützen wollen die Freien Wähler vor allem die Energiewende voranbingen. Das Ziel: fossile durch heimische Energien ersetzen. Das tue nicht nur der Staatskasse gut, weil nicht mehr so viel Energie importiert werden müsste, sondern auch der Natur und dem Klima, so Aiwanger.

Freie Wähler sehen sich gut für Kommunalwahlen gerüstet

Die Freien Wähler sehen sich gut aufgestellt. Nach einem Jahr auf der Regierungsbank als Juniorpartner der CSU sind die Delegierten grundsätzlich zufrieden. Sie sehen sich auch mit Blick auf die Kommunalwahl im nächsten Frühjahr gut aufgestellt.

Durch die größere Bekanntheit als Regierungspartei hoffen sie künftig noch mehr Bürgermeister und Landräte in Bayern stellen zu können. Eine gute kommunale Verankerung ist dabei besonders wichtig. Die Freien Wähler bezeichnen sich selbst als Graswurzelpartei.