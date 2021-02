vor einer Minute Artikel mit Video-Inhalten

Baumärkte, Musikschulen und Kosmetikstudios dürfen öffnen

Neben Blumenläden und Gartencentern dürfen am Montag in Bayern auch Baumärkte wieder öffnen. Wie Staatskanzleichef Herrmann nach einer Kabinettssitzung sagte, wird in Kommunen mit niedriger Inzidenz zudem Einzelunterricht in Musikschulen möglich.