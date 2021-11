vor etwa 1 Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Bald leere Regale? LKW-Fahrer dringend gesucht

Aus Großbritannien sehen wir Bilder von leeren Supermarktregalen und leeren Tankstellen. Der Grund: Es fehlt an Lkw-Fahrern. Doch das könnte auch bei uns bald soweit sein. Denn in Deutschland fehlen schon an die 80.000 Fahrer - vor allem in Bayern.