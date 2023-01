Auch Augsburger Feuerwehr angegriffen: Kein Vergleich mit Berlin

In der Silvesternacht wird ein Löschzug der Augsburger Feuerwehr zu einem Einsatz in den Norden der Stadt gerufen. Die Fahrzeuge passieren gerade eine Brücke über die Wertach, da werden Böller und Raketen in Richtung des Einsatz-Konvois gefeuert. Das erste Fahrzeug des Löschzugs wird getroffen, die Windschutzscheibe bekommt einen Riss, verletzt wird zum Glück niemand. Der Einsatz kann fortgesetzt werden.

Feuerwehr: "Wir wurden absichtlich beschossen"

"Wir wurden definitiv absichtlich beschossen. Aber aus unserer Sicht nicht mit böswilliger Absicht. Es waren wohl – auf gut Deutsch – besoffene Idioten", so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg. Mit den Geschehnissen zu Silvester in Berlin will der Feuerwehr-Sprecher den Vorfall nicht vergleichen. Grundsätzlich würde die Feuerwehr in Augsburg und auch in Bayern als Helfer begrüßt. Die Ausreißer, die es in der Silvesternacht gab, würden unter der Schwelle von einem Prozent liegen, so der Sprecher weiter.

Wer attackiert Einsatzkräfte?

Insgesamt sei es ein Silvester wie vor Corona gewesen, "mit einem leichten Nachhol-Effekt", so die Feuerwehr. Ähnlich äußerte sich auch die Augsburger Polizei, die betonte, dass Angriffe auf Einsatzkräfte kein Phänomen der Silvesternacht seien. Verbale Angriffe und körperliche Gewalt gebe es das ganze Jahr über. Der Hauptfaktor ist aus Sicht der Augsburger Polizei Alkohol. "Ich würde das auf keinen Fall an der Nationalität festmachen", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf BR24-Nachfrage.

Der Lagebericht der Polizei Bayern liefert dazu Zahlen. Was die Gewalt gegen Polizeibeamte anbelangt, so wurden 2021 insgesamt knapp 6.400 Tatverdächtige ermittelt. Davon waren rund 4.660 deutsch und 1.710 nicht deutsch. Unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen seien 550 Zuwanderer gewesen, so der Bericht.