Auch Augsburg fordert Fortsetzung der Sprach-Kitas

Das Bundesförderprogramm "Sprach-Kitas" sei wichtig für die Schaffung von guten Bildungschancen, sagt die Augsburger Bürgermeisterin Martina Wild. Im Erlernen der deutschen Sprache im Kleinkinderalter sieht Wild einen Schlüssel für den weiteren Bildungserfolg. Ohne gute Deutschkenntnisse hätten Kinder "schon bei ihrer Einschulung Nachteile, die sie später nur schwer aufholen" könnten. Wild will daher die Förderung des Bundes für Augsburg in Anspruch nehmen, "so lange dies noch möglich ist".

Unterstützung auch für Flüchtlinge aus der Ukraine

Dem BR sagte Wild, sie halte die Weiterführung dieser Struktur für dringend erforderlich: "Gerade in einer Stadt wie Augsburg mit vielen Familien, in denen Deutsch nicht die Muttersprache ist". Hinzu komme aktuell noch die Zuwanderung von ukrainischen Kindern und deren Integration in die Kinderbetreuung. "Eine Verlängerung des Bundesprogramms wäre daher wichtig und wünschenswert – gerade auch weil es wenige Förderprogramme gibt, die einen so deutlichen Einfluss auf die Bildungsgerechtigkeit haben" so die Augsburger Bildungsreferentin.

Sprachfachkräfte in 15 Augsburger Kitas

Gleichzeitig setzt Augsburg auf eigene Strukturen: Bereits 2019 hat die Stadt als erste Kommune in Bayern die Sprachfachkräfte in den städtischen Kitas selbst angestellt – unabhängig vom Förderprogramm und mit unbefristeten Stellen. Derzeit sind sie in 15 Kitas in Augsburg eingesetzt, um Kindern Extra-Sprachförderung zukommen zu lassen. Die Dokumentation für die Eltern erfolgt auch digital mit dem Einsatz von Bildern, um auch Eltern selbst dann Einblicke in die Sprachförderung zu ermöglichen, wenn diese selbst nicht Deutsch sprechen.