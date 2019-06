Auch auf dem Land werden Mietwohnungen knapp

Vermieten hat auf dem Land kaum Tradition

Aber Vermieten hat auf dem Land wenig Tradition. In Tourismusregionen wie dem Bayerischen Wald wird oft höchstens eine Ferienwohnung ins eigene Haus eingebaut. Josef Bauer hat seine Einliegerwohnung trotz guter Erfahrungen mit dem ersten Mieter, einem inzwischen verstorbenen Renter, auch in eine Gästewohnung umgewandelt. Ihm ist das Risiko zu hoch:

"Wenn ich junge Mieter kriege, dann ist vielleicht Radau. Man liest auch immer wieder von Mietmessies. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Deswegen gehe ich jetzt auf Ferienwohnung-Vermietung, da bin ich nach 14 Tagen die Gäste, die mir vielleicht nicht so passen, wieder los." Josef Bauer, Vermieter

Außerdem kann dann unkompliziert eines seiner erwachsenen Kinder einziehen, wenn nötig. Denn auch Baugrund wird vielerorts knapp. Die Stadt Viechtach zum Beispiel hat momentan gerade noch ein einziges Grundstück zu verkaufen. Auch dort fehlen bezahlbare und gute Mietwohnungen, sagt Bürgermeister Franz Wittmann:

"Die Nachfrage ist gestiegen, dadurch dass mehr Leute da sind. In Viechtach sind in den letzten Jahren ungefähr 600 neue Bürger dazugekommen. Sicher sind davon 150 anerkannte Flüchtlinge, aber ansonsten sind es auch viele Leute, die aus den Großstädten zurückkommen." Franz Wittmann, Bürgermeister Viechtach

Flucht vor überteuerten Mieten in den Ballungsräumen

Weil sie zum Beispiel vor den überteuerten Mieten in den Ballungsräumen flüchten. Hans Geiger baut deshalb momentan ein ganz neues Sechs-Familien-Mietshaus in Patersdorf und erlebte einen Ansturm: Bereits während der Bauphase seien Interessenten auf die Baustelle gekommen. Eine Woche lang stellte Geiger die Wohnungen ins Internet, löschte das Inserat aber schnell wieder. "Die Wohnungen waren sofort weg. Die Nachfrage war sehr stark", so Geiger.

Gute Arbeitsplätze auch auf dem Land

Eva-Maria und Thomas Englmeier werden jetzt im Juni einziehen. Thomas Englmeier hat eine Theorie, warum so wenig gebaut wird: "Die Leute bauen nichts, weil sie glauben, dass die Leute auf dem Land eh nichts suchen und in die Stadt wollen. Vielleicht ist es so eine Spirale, die man irgendwann mal durchbrechen müsste." Denn es gibt auf dem Land längst gute Arbeitsplätze. Eva-Maria arbeitet als Wirtschaftsinformatikerin in Gotteszell, Thomas will sich als Gesundheitsinformatiker auch hier was suchen.