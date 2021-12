Auch Apotheker sollen impfen – Ärztevertreter nicht begeistert

Schon länger fordern Interessensvertreter der Apotheken wie zum Beispiel die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), dass auch Apotheker gegen Covid-19 impfen dürfen. Der Bayerische Apothekenverband zeigte sich ebenfalls offen. Apotheker würden sich mit dem Impfstoff auskennen, so der Verbandssprecher Thomas Metz. Impfen dürften dann nur diejenigen, die dafür ausgebildet seien.

Mehrwöchige Zusatzausbildung nötig

Auch Ralf König würde gerne in Zukunft in seiner Apotheke in Nürnberg impfen. Ein Corona-Testzentrum betreibt Ralf König schon im Hinterhof seiner Apotheke im Nürnberger Stadtteil Altenfurt. Zum Impfen fehlt dem Apotheker aber noch die nötige Ausbildung. Diese würde mehrere Wochen dauern und aus einem Theorie- und Praxisteil bestehen. Er schätzt, dass zu Beginn des neuen Jahres schon einige Apotheker die Ausbildung abgeschlossen haben könnten. Außerdem gebe es schon rund 2.600 Apotheker deutschlandweit, die im Rahmen eines Pilotprojekts gegen Grippe impfen würden und somit sofort einsatzbereit wären.

Ärzteverbände kritisch

Markus Beier, Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands, ist sichtlich verärgert über die aktuelle Entwicklung. Man habe Impfzentren, die man hochfahren könnte, Arztpraxen und auch den öffentlichen Gesundheitsdienst, der schon jetzt zum Teil zu wenig Impfstoff habe. Betriebsärzte hätten diese Woche zum Teil noch gar keinen Impfstoff bekommen. Beier bezeichnet das Ganze als "totalen Irrsinn, was da gerade stattfindet".

Ähnlich sieht das die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB). Der Vorstand teilte mit, dass Impfen eine absolute Kernkompetenz der niedergelassenen Ärzte sei. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die Impfung eben nicht nur eine Injektion in den Oberarm sei, sondern eine umfassende Aufklärung über die Wirkung der Vakzine erfordere.

Hausarzt sieht Sache pragmatisch

Bei den Hausärzten gehen die Meinungen auseinander. Nicolas Kahl, der in seiner Praxis im Nürnberger Stadtteil Fischbach rund 300 Impfungen pro Woche durchführt, findet es nicht schlecht, dass auch Apotheker impfen. Sie hätten vielleicht auch eine Klientel, das sich nicht immer komplett mit dem der Hausärzte überschneidet, sagt der 34-Jährige. Er sieht darin durchaus Potential. Voraussetzung sei aber, dass die Ärzte genügend Impfstoff bekommen würden, bevor die Apotheker impfen dürften, so Kahl.

Apotheker: "Andere Länder schon weiter"

Ralf König hätte in seiner Apotheke schon einen Raum, in dem er die Aufklärungsgespräche und die Impfungen durchführen könnte. Erst kürzlich habe er mit einer Kollegin in Südtirol telefoniert, diese würde bereits Auffrischungsimpfungen verabreichen, so König. Andere Länder sind da seiner Meinung nach schon weiter als Deutschland. Aber längst nicht alle Apotheker wollen auch impfen, so wie Ralf König. Für die, die es wollen gibt es dann wohl bald eine gesetzliche Grundlage.