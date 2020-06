Besucheransturm im Bayerischen Wald auch an Fronleichnam

Auch am Feiertag Fronleichnam kommt es im Bayerischen Wald wieder zu einem Massenansturm auf die beliebtesten Ausflugsziele. Die Verwaltung des Nationalparks Bayerischen Wald meldete bereits am späten Vormittag, dass sämtliche Parkplätze am Nationalparkzentrum Lusen bei Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau belegt sind. Das gelte auch für andere Ausflugsziele im Bayerischen Wald. Die Nationalparkverwaltung riet den Ausflüglern deshalb dringend, sich andere Ziele zu suchen, oder auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Schon an Pfingsten herrschte Chaos

Bereits am Pfingstwochenende hatten Tagesausflügler für überfüllte Zufahrtstraßen und Wanderparkplätze im gesamten Bayerischen Wald gesorgt. An den Hütten gab es lange Warteschlangen, oft wurden die Abstandsregeln nicht eingehalten.

Der ADAC kritisierte die chaotischen Zustände im Ferienort Bodenmais an Pfingsten. Die Gemeinde benötige dringend ein Verkehrskonzept, damit an den ausflugsstarken Wochenenden und Feiertagen künftig ein Verkehrschaos verhindert werden könne.