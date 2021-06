Auch 2021 keine Floßfahrten auf der Wilden Rodach

Auf der Wilden Rodach bei Wallenfels im Landkreis Kronach werden auch in diesem Jahr keine traditionellen Floßfahrten stattfinden. Das haben die Stadt Wallenfels und die Flößergemeinschaft mitgeteilt.

Corona-Auflagen verhindern 2021 Erlebnis-Fahrten auf Wilder Rodach

Gründe hierfür seien vor allem die Corona-Auflagen aus dem Tourismus-Rahmenkonzept der Staatsregierung, heißt es. Wallenfels' Bürgermeister Jens Korn (CSU) spricht von einem harten Schlag für die Stadt und den Tourismus.

In normalen Jahren kämen bis zu 6.000 Gäste zu den Erlebnis-Fahrten auf der Wilden Rodach, die für Umsatz in der Gastronomie und dem Gastgewerbe sorgten. Zum anderen falle ein großer Indentifikationswert in der Region weg, so Korn.

Floßfahrten fallen seit Jahren immer wieder aus

Die Saison 2020 war pandemiebedingt ebenfalls ausgefallen, in den Jahren 2019 und 2018 hatten die Hälfte der Floßfahrten wegen Niedrigwasser nicht stattfinden können. In diesem Jahr entfallen die Fahrten, da der vorgeschriebene Abstand von anderthalb Metern zwischen den Gästen auf den Flößen nur schwer einzuhalten sei.

Oberes Rodachtal hofft auch ohne Floßfahrten auf Touristen

Trotz der Absage in diesem Jahr hoffe man, möglichst viele Touristen für einen Besuch im Oberen Rodachtal begeistern zu können, heißt es weiter. Die Planungen für die Floßsaison 2022 seien schon in vollem Gange. Die Tradition der Flößerei im Frankenwald reicht bis ins Mittelalter zurück. Holz aus dem Frankenwald wurde zum Teil über die Rodach, den Main und den Rhein bis in die Niederlande gebracht.