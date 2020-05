Attentäter von Waldkraiburg gesteht Anschlagspläne auf Moscheen

Der Attentäter von Waldkraiburg hat gestanden, weitere Anschläge geplant zu haben. Das berichten "Spiegel" und dpa unter Berufung auf die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat. Demnach plante der Mann, zwischen dem 15. und 17. Mai mehrere Moscheen des Islamverbands Ditib im Raum Waldkraiburg anzugreifen.

Der 25-jährige hatte darüber hinaus sowohl das türkische Generalkonsulat in München als auch die Ditib-Zentralmoschee in Köln ins Visier genommen. Sein Ziel sei es gewesen, die zuständigen Imame zu erschießen. Für die Angriffe habe er seit Februar Brandvorrichtungen und erhebliche Mengen Sprengstoff hergestellt.

Der mutmaßliche Täter bezeichnet sich selbst als Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Wegen eines Brandanschlags mit sechs Verletzten wird ihm auch versuchter Mord vorgeworfen.

Betroffene verurteilen Anschläge

Zahlreiche Betroffene, darunter auch der der Geschäftsführer des türkisch-islamischen Ditib-Landesverbands Südbayern, Aykan Inan, fordern eine rasche Aufklärung der Anschlagsserie. Unklar ist weiterhin, ob der mutmaßliche Täter alleine gehandelt hat, oder ob er Unterstützer hatte. Er soll aus Hass auf türkischstämmige Menschen und den türkischen Staat gehandelt haben.

Islamische Gemeinde hatte Sicherheitsvorkehrungen bereits verschärft

Nach den ersten Anschlägen hatte die oberbayerische Polizei mit der Ditib-Gemeinde in Waldkraiburg ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Türen seien verschlossen gewesen, wenn niemand in der Moschee war. Die Überwachungstechnik wie Kameras samt Aufzeichnungen seien gecheckt worden. Die Polizei sei häufiger Streife gefahren.

Seit April waren in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) die Scheiben dreier türkischer Läden eingeschlagen und ein Feuer in einem Gemüseladen gelegt worden. Sechs Menschen wurden dabei verletzt.

Vor anderthalb Wochen hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen und anschließend fast zwei Dutzend funktionsfähige Rohrbomben, kiloweise Chemikalien und eine Pistole bei ihm sichergestellt.