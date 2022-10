Attacken auf Kunstwerke - Museen verstärken Sicherheitskonzepte

Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt hat seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Grund sind die diversen Attacken von Klimaaktivisten auf Kunstwerke in Museen. Museumsleiter Wolf Eiermann vermutet sogar, dass drei junge Männer hier am Sonntag vor einer Woche eine ähnliche Aktion geplant hatten. Einer Museumsführerin waren sie wegen ihres merkwürdigen Verhaltens aufgefallen. Da sie sich länger in einem Raum mit besonders hochwertigen Bildern aufhielten, informierte eine Aufsichtsperson das Kassenpersonal und bat sie in den nächsten Ausstellungsraum weiterzugehen. Danach seien sie unter genauer Beobachtung gewesen.

Schweinfurt: Neues Sicherheitssystem in Planung

Bereits seit etwa einem Monat werde in Museumskreisen vor Anschlägen gewarnt, so Eiermann. Deshalb seien im Georg Schäfer Museum auch die Sicherheitsvorkehrungen an den Vitrinen verstärkt worden. Außerdem wurde das Aufsichtspersonal sensibilisiert und zusätzlich geschult. Die Rundgänge finden jetzt engmaschiger statt, die Frequenz in den einzelnen Räumen wurde erhöht. Ein komplett neues Sicherheitssystem ist aktuell bereits in Planung und soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Die Besucher würden davon aber nichts mitbekommen, versichert Museumsleiter Eiermann.

Aschaffenburg: Gemälde verstärkt mit Glas schützen

Auch in Aschaffenburg sei das Sicherheitspersonal der Museen - wie schon immer - auf verhaltensauffällige Gäste sensibilisiert, teilt Museumsdirektor Thomas Schauerte auf Anfrage mit. Da es sich bei den Attentätern nicht um abgebrühte Kriminelle handele, hoffe das Museumsteam, diese rechtzeitig zu entdecken. Dennoch sei es mehr und mehr geboten, die Gemälde mit Verglasungen und Vitrinen zu schützen, so der Direktor. Dann spiele es auch keine Rolle mehr, ob es sich nur um "sanfte" Gewalt handelt, da radikalere Aktivisten ja jederzeit zu ätzenden Substanzen greifen könnten. Schauerte bewertet die Attacken auf Kunstwerke als "fatale gesellschaftliche Entwicklung".

Claudia Roth: "Aktionen sind der falsche Weg"

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die Attacken von Klimaschutzaktivsten auf Gemälde berühmter Künstler scharf kritisiert. Solche Aktionen seien "der ganz falsche Weg", schrieb die Grünen-Politikerin in einem Beitrag im Magazin "Focus". Sie bewirkten nichts, sondern riskierten eine Beschädigung von Kunstschätzen, die Teil des weltweiten Kulturerbes seien, kritisierte sie.

Protest gehöre zu einer Demokratie, meint Claudia Roth und dürfe auch radikal sein - aber nicht willkürlich. "Kunst für den Klimaschutz zu attackieren - das ist aus meiner Sicht definitiv der ganz falsche Weg", schrieb Roth. Kunst sei ein "Lebenselixier".

Kunst-Attacken häufen sich weltweit

In den vergangenen Wochen hatten sich Klimaschutzaktivistinnen und -aktivsten weltweit mehrfach in Museen an Bilder bedeutender Künstler geklebt oder diese mit Lebensmitteln beworfen. Am vergangenen Sonntag etwa attackierten Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" im Potsdamer Museum Barberini ein Gemälde Claude Monets mit Kartoffelbrei und klebten sich darunter an einer Wand fest.

Das Gemälde war nach Angaben des Museums durch eine Glasscheibe geschützt und blieb unbeschädigt. Als Reaktion auf die Attacke schloss das Museum allerdings zunächst bis Monatsende. In der Zwischenzeit werde die Sicherheitslage im Licht der wiederholten "aktivistischen Attacken" in Museen weltweit analysiert, hieß es von Seiten des Museums. Die ohnehin bereits hohen Sicherheitsstandards reichten nicht mehr aus.