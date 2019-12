13.12.2019, 16:54 Uhr

Attacke mit Pfefferspray in Peißenberg: 22 Schüler verletzt

Ein Schüler hat in der Pausenhalle an der Realschule Peißenberg mit Pfefferspray 22 Kinder und Jugendliche verletzt. Ein Kind musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 16-Jährige hat laut Polizei ein Tierabwehrmittel versprüht.