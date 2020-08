Attacke mit Glasflasche: Unbekannter beraubt Bettler in Nürnberg

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (03.08.20) einen Nürnberger Bettler gewaltsam um seine Einnahmen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Räuber sein 39-jähriges Opfer zunächst mit einer Glasflasche und raubte anschließend dessen erbetteltes Geld, rund 30 Euro. Dann floh der Täter in eine unbekannte Richtung. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Laut Polizei soll es sich um einen Osteuropäer mit Bart gehandelt haben.

Nürnberger Bettler erlitt stark blutende Schnittwunde

Der Vorfall ereignete sich am Treppenabgang des U-Bahnhofes "Weißer Turm" am Ludwigsplatz in der Nürnberger Innenstadt. Der Bettler erlitt durch den Angriff eine stark blutende Schnittwunde am Arm und kam in eine Klinik, so die Beamten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.