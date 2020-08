Attacke in ICE auf Kontrolleur: Polizei fahndet nach Angreifer

Ein Unbekannter hat in einem ICE-Zug von München in Richtung Augsburg einen Kontrolleur angegriffen und verletzt. Dies bestätigte die Polizei dem BR auf Anfrage. Nach der Attacke betätigte jemand im Zug die Notbremse, der ICE kam deshalb in der Nähe von Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck zum Stehen.

Polizei fahndet nach Angreifer

Der mutmaßliche Täter stieg auf freier Strecke aus dem Zug und floh. Polizeibeamte aus Fürstenfeldbruck fahnden derzeit nach dem Täter, der mit einem Cutter-Messer bewaffnet ist. Der verletzte Kontrolleur wurde in ein Krankenhaus gebracht.