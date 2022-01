Attacke in Arbeiterunterkunft: Mann vor Gericht

Wegen versuchten Totschlags in einer Arbeiterunterkunft in Altdorf bei Landshut muss sich ab Montag ein Mann am Landgericht Landshut verantworten. Er soll im Sommer 2020 einen Mitbewohner mit einer Bierflasche attackiert haben.

Im Streit auf Mitbewohner losgegangen

Im Streit soll der 52 Jahre alte Angeklagte im Juli 2020 nachts in der Arbeiterunterkunft in Altdorf bei Landshut auf seinen Mitbewohner losgegangen sein. Mit einer zerbrochenen Bierflasche soll er seinem Kontrahenten unter anderem eine rund sieben Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zugefügt haben. Das Opfer überlebte den Angriff.

Anklage: Versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung

Die Anklage vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Landshut gegen den Angeklagten lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 52-Jährige sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft, für den Prozess vor der 6. Strafkammer am Landgericht Landshut sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Die Fortsetzung ist für den 17. Januar geplant.