Attacke im Reisebus: Beschuldigter soll in die Psychiatrie

Rund sieben Monate nach dem Angriff auf mehrere Fahrgäste in einem Reisebus auf der A9 bei Hilpoltstein, startet am Montagvormittag die Hauptverhandlung im Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Dabei soll entschieden werden, ob der damals 30-jährige Beschuldigte in eine Psychiatrie kommt.

Angriff im Reisebus: Polizei im Großeinsatz

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann im September des vergangenen Jahres während der Fahrt von Dortmund nach Belgrad einen vor ihm sitzenden, schlafenden 20-Jährigen unvermittelt angegriffen, ihn auf den Boden geschleudert und ihm den Ermittlern zufolge in Tötungsabsicht mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Außerdem habe er einer Frau ins Gesicht geschlagen, die dem jungen Mann zur Hilfe geeilt war. Letztendlich konnten zwei Ersatzbusfahrer den mutmaßlichen Angreifer wegdrängen. Das SEK musste anrücken, die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Beschuldigter soll in die Psychiatrie

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass er "aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln", wie es in der Mitteilung des Landgerichts heißt. Zudem seien infolge seines Zustands auch weitere Straftaten zu erwarten, weswegen er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden sollte. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat insgesamt elf Verhandlungstage angesetzt.