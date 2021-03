Attacke auf Polizei in Augsburg: Wie weiter im Sheridan-Park?

Erst die Messerstiche im Reese-Park im Februar, dann die Attacken auf Polizeibeamte im Sheridan-Park am vergangenen Montag, es sind zwei schwere Konflikte auf öffentlichen Plätzen in Augsburg. Einen Masterplan, um ähnliches dauerhaft zu verhindern, gibt es noch nicht.

Regelmäßige Kontrollgänge im Sheridan-Park

Eine erste Konsequenz der jüngsten Auseinandersetzungen sind nach Angaben von Michael Jakob, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, regelmäßige Kontrollgänge im Sheridan-Park. Vorgesehen sind dafür 30 Augsburger Polizeibeamte sowie Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei. Auf diese Weise wolle man die Sicherheitslage im Park verbessern.

Die hohe Zahl an Beamten hat einen Grund: Unmittelbar vor den Attacken am Montag war laut Jakob nur eine Streife vor Ort: "Wir wollten mit Augenmaß und moderat auf die Jugendlichen einwirken", so Jakob. Doch diese Deeskalations-Maßnahme wirkte nicht.

16-Jähriger ist erneut aufgefallen

Im Gegenteil: Nachdem zunächst mehrere Jugendliche bei Eintreffen der Streife geflüchtet seien, kehrten sie, wie die Polizei am Montag mitteilte, kurze Zeit später zurück und drängten sich um die Beamten. Diese forderten nach Beleidigungen und Aggressionen Verstärkung an. Erst nach zwei Stunden konnte die Polizei die Lage im Park beruhigen.

Fünf der rund 60 anwesenden Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen. Darunter war ein 16-Jähriger, der am gestrigen Dienstagabend an gleicher Stelle erneut wegen körperlicher Gewalt von der Polizei auf die Dienststelle mitgenommen wurde.

Ermittlungen gegen mehrere Jugendliche

Die jüngsten Probleme wertet der Polizeisprecher als Ausreißer. Die Kriminalitätsstatistik in Augsburg und der Region sei in den letzten Jahren moderat gestiegen und das liege auch am Bevölkerungswachstum der Stadt, so Jakob.

Nach dem Geschehen im Sheridan-Park wird derzeit gegen die fünf in Gewahrsam genommenen Jugendlichen ermittelt und es werden Bodycam-Aufnahmen der Beamten vor Ort analysiert. Für die polizeiliche Auswertung müssen noch Zeugenaussagen von Anwohnern aufgenommen werden. Eventuell wird der Kreis der verdächtigen Personen erweitert. Während die Polizei ermittelt, müssen auch Stadt Augsburg und der Stadtjugendring (SJR) Ursachenforschung betreiben.

SJR will Jugendarbeit mit Streetworkern verstärken

Der Stadtjugendring arbeitet daran, die Geschehnisse umfangreich zu rekonstruieren. "Viele Infos fehlen noch," sagte Dennis Galanti, Leiter der Offenen Jugendarbeit des SJR. Heute sollen Streetworker den Sheridan-Park besuchen, um den Dialog mit Jugendlichen zu suchen. Was der Jugendring tun kann? Eine bessere Perspektive in der Pandemie bieten.

Galanti erklärt: "Wir haben mehrere Konzepte in der Schublade." Diese müssen jedoch die Gegebenheiten berücksichtigen, Corona-konform sein und mit der Stadt abgesprochen werden. Ziel sei es, mehr Streetworker an die Plätze zu schicken und den Jugendlichen mehr Freizeitangebote zu bieten. Wann dies umgesetzt wird, ist noch unklar.

Augsburgs Ordnungsreferent spricht von fünf bis zehn Rädelsführern

Dies hängt auch vom städtischen Ordnungsreferat ab, das schon seit Längerem über wirkungsvollere Maßnahmen auf Flächen mit hohem Nutzungsdruck sinniert. In der Ferienzeit soll eine Mischung aus Präventionsarbeit durch Streetworker und verstärkter Polizeipräsenz die Lage im Park beruhigen.

Referent Frank Pintsch sagte dem BR, dass man die Rädelsführer der Konflikte mit langfristigen Betretungsverboten belegen will. "Das sind fünf bis zehn Personen, die wiederholt straffällig geworden sind und schon beinahe unbelehrbar sind", sagt der Ordnungsreferent.