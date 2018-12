Attaching: Spürhund findet Leiche nach Scheunenbrand

Wie die Polizei jetzt berichtet, war das Feuer am Freitagabend nahe des Gewerbegebiets Attaching Nord entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die als Lagerschuppen genutzte Scheune vollständig niederbrannte. Weil bekannt war, dass das Gebäude mit Duldung des Besitzers von Obdachlosen als Quartier benutzt worden war, durchsuchten die Einsatzkräfte den Brandschutt. Dabei kam auch ein Leichenspürhund zum Einsatz.

Weitere Opfer sind möglich

Am nächsten Tag entdeckten die Einsatzkräfte in der Asche menschliche Überreste, die noch nicht identifiziert sind. Rechtsmedizinische und kriminaltechnische Untersuchungen sollen nun zur Feststellung der Identität der Leiche führen. Ob es sich hier um einen Obdachlosen handelt, ist demnach offen.

Der Scheunenbesitzer sprach von zwei ihm bekannten Wohnungslosen, die dort schon übernachtet hätten. Deshalb wird die Suche nach möglichen weiteren Opfern fortgesetzt.

Gaskartuschen als Brandursache?

Die Brandfahnder schließen nicht aus, dass am Brandort aufgefundene Gaskartuschen das Feuer verursacht haben könnten. Der Brandschaden an der Scheune, in der zum Teil Baumaterialien und Gerüstteile gelagert waren, wird auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.