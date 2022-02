CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer verteidigt EU-Taxonomie

Ist Strom aus Atomenergie und Gaserzeugung nachhaltig? Nachdem die EU-Kommission am Vormittag die neue Taxonomie-Verordnung angenommen hat, wurde am Abend auch bei "jetzt red i" kontrovers über diese Frage diskutiert. Denn mit diesem europäischen Plan gelten Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig. Ziel dieser EU-Taxonomie ist, dass Anleger ihr Geld eher in umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsbereiche investieren.

Die beiden Fraktionschefs im bayerischen Landtag Thomas Kreuzer (CSU) und Florian von Brunn (SPD) bewerteten das Vorgehen der EU-Kommission unterschiedlich.

Kreuzer: "Wir sollten dieses Projekt nicht aufhalten"

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer verteidigte den Beschluss. Zwar betonte er: "Mit der Kernkraft-Entscheidung sind wir nicht glücklich." Allerdings gehe es bei der EU-Taxonomie eben nicht nur um Atomenergie, sondern auch um Erdgas. "Wir werden das Projekt nicht aufhalten können und sollten es auch nicht, weil wir die Investitionen in Gas brauchen", sagte er. Ohne Gaskraftwerke gehe in Deutschland "gar nichts", so Kreuzer.

Um die Energieversorgung nach dem deutschen Ausstieg aus Atom und Kohle zu sichern, brauche es Gas. Denn Energie aus Wind- oder Sonnenkraft sei "völlig volatil" und in dunklen oder windarmen Zeiten nicht gesichert.

Von Brunn: "Wir wollen keinen französischen Atomstrom"

Der Chef der SPD-Fraktion im Landtag Florian von Brunn bedauerte in der Sendung, dass sich die EU-Länder, die Atomenergie ausbauen wollen, durchgesetzt haben. Allerdings bekräftigte er: "Einen Ausstieg aus dem Ausstieg gibt es nicht." Es falle anderen Ländern auch zunehmend schwerer, Investoren für Atomkraftwerke zu finden, da diese Technologie eben gefährlich und sehr teuer sei. Auf den Online-Kommentar einer Zuschauerin hin – ob Deutschland dann den "schmutzigen" Atomstrom trotzdem einspeise – gab er eine ausweichende Antwort.

"Wenn wir Stromschwankungen haben, fließt im europäischen Stromverbundnetz auch Strom aus anderen Ländern zu uns", sagte von Brunn. Deutschland werde aber nicht gezielt Strom aus Frankreich oder Tschechien importieren. "Wir wollen keinen französischen Atomstrom und wir wollen schon gar keinen tschechischen Atomstrom, weil dahinter auch unsichere Kernkraftwerke stecken", betonte er. Stattdessen solle die Energiewende mit dem Ausbau von Windkraft und Solarenergie beschleunigt werden.