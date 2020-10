Atommüllendlagersuche: Politiker wussten nichts vom Termin

Bürgerbeteiligung wird bei der Standortsuche nach einem Atommüllendlager groß geschrieben. Heute Abend findet erstmals eine Online-Sprechstunde für die betroffenen Regionen in Niederbayern statt. Doch Politiker aus dem Bayerischen Wald wussten nichts von dem Termin.

Online-Sprechstunde für interessierte Bürger

Seit Montag gibt es in den 90 Teilgebieten, die für ein Atommüllendlager in Deutschland in Frage kommen, eine Online-Sprechstunde für interessierte Bürger. Ab heute geht es um mehrere Regionen Niederbayerns. Um 19 Uhr findet die Sprechstunde zum Saldenburger Granit im Bayerischen Wald statt. Um 20 Uhr geht es um das Tongestein zwischen Landshut, Mühldorf und Passau.

Thurmansbanger Bürgermeister ist "baff"

Doch Martin Behringer, Bürgermeister aus Thurmansbang im Landkreis Freyung-Grafenau und Vorsitzender der Bürgerinitiative, hat erst über den Bayerischen Rundfunk von der Veranstaltung erfahren. Er zeigt sich verärgert: "Obwohl ich bei der Online-Konferenz vor anderthalb Wochen in Kassel dabei war, hat mich niemand informiert oder eingeladen. Ich bin baff." Genauso geht es Max König, Bürgermeister in Saldenburg. Auch er wusste nichts von dem Termin. Wer Bürgerbeteiligung wolle, kommuniziere anders, sagt er.

Ist rege Teilnahme gewollt?

Auf der Homepage der Bundesgesellschaft für Endlagerung kann jeder nachschauen, wann die Sprechstunde zu seiner Region stattfindet. Allerdings sind alle Standorte über einen längeren Zahlen- und Buchstabencode verschlüsselt, kritisiert Behringer: "Wie soll denn ein normaler Bürger anhand dieser Nummern wissen, worum es geht?" Er stelle sich die Frage, ob es gewollt sei, dass kaum Bürger an der Sprechstunde teilnehmen werden. Behringer und König wollen bei der Sprechstunde dabei sein und noch möglichst viele Mitglieder der Bürgerinitiative gegen ein Atommüllendlager im Saldenburger Granit auffordern, sich zuzuschalten.

Sprechstunden live auf YouTube

Die Sprechstunden werden live auf YouTube übertragen und dauern jeweils eine Stunde. Experten erklären, warum das jeweilige Gebiet in der ersten Auswahl ist und beantworten Fragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürger können ihre Fragen vorab per E-Mail an dialog@bge.de schicken.